ROVIGO - Al Tennis Club Gaiba fervono i preparativi in vista del Veneto Open Confindustria Veneto Est, seconda edizione del torneo Wta 125 sull’erba naturale in preparazione a Wimbledon. Il via agli incontri di singolare è in programma per lunedì alle 13, ma le protagoniste sono attese nel piccolo comune del Polesine già domani, quando in serata, in una location esclusiva come il Casinò di Venezia Ca' Vendramin Calergi, si terrà la cena di gala ufficiale, col sorteggio del tabellone di singolare (a 32 partecipanti) alla presenza di giocatrici, staff, ufficiali di gara, membri della stampa e addetti ai lavori.

Sarà una delle prime chicche di una manifestazione che alla parte sportiva abbina grande attenzione agli eventi collaterali, come dimostra anche il “players party” di martedì 20 giugno, organizzato nella splendida Villa Morosini di Polesella. Ma prima di tutto viene il tennis, tanto tennis, con 38 incontri spalmati in sette giorni su dei campi tirati a lucido grazie anche alla consulenza dei giardinieri dell’Atp 250 di Maiorca.

CAMPI E SESSIONI DI GARA

Saranno sei, tre dei quali utilizzati per gli incontri e altrettanti a disposizione delle giocatrici per gli allenamenti, ma la gran parte delle sfide si giocheranno sul nuovo Centrale, trasformato in una piccola arena da 800 posti, per rendere ancora più confortevole l’esperienza del tanto pubblico atteso sugli spalti a vivere “the grass feeling”, la sensazione dell’erba, come da slogan di un evento unico nel suo genere. L’inaugurazione dell’arena e delle nuove strutture fisse è in programma oggi a mezzogiorno.

Ancora disponibili, sulla biglietteria online OOOH.Events, i tagliandi per tutte le sessioni di gara, una al giorno da lunedì a domenica, con inizio alle 13 in quattro delle prime cinque giornate (eccezione martedì: si parte alle 12). Sabato dalle 14 le semifinali del singolare e la finale del doppio (ordine da stabilire), domenica alle 16.15 la finale del singolare. Previsto ogni giorno un match in sessione serale, non prima delle 18, per dare veramente a tutti la possibilità di assistere all’evento e ammirare protagoniste di alto livello.

LE PROTAGONISTE

La prima testa di serie del torneo diretto da Elia Arbustini sarà la riminese Lucia Bronzetti, torna a Gaiba da numero 2 d’Italia e fresca di primo titolo Wta (a fine maggio a Rabat in Marocco), seguita dalla serba Olga Danilovic (figlia del mitico cestista Sasha) e dalla francese Clara Burel. Da tenere d’occhio il talento della statunitense Taylor Townsend (ai recenti Internazionali d’Italia ha fatto fuori la numero 3 del mondo Jessica Pegula) e della connazionale Sofia Kenin, capace nel 2020 di vincere l’Australian Open, arrivare in finale al Roland Garros e salire al numero 4 del mondo. Oggi è scivolata fuori dalle top 100 ma non si arrende, e farà tappa a Gaiba nel percorso studiato per tornare grande. Ancora da assegnare le 6 wild card, che daranno un impulso al numero di italiane in gara.