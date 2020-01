Entra nell'azienda agricola armato e si fa consegnare l'incasso dalla titolare

TAGLIO DI PO (ROVIGO) - Rapina nella mattina del 2 gennaio a Taglio di Po, all'interno dell'azienda agricola Azzalin, sulla via Romea. Un uomo armato di coltello, è entrato nell'azienda e si è fatto consegnare l'incasso dalla titolare 51enne: in tutto 330 euro. Poi è scappato. Sul posto i carabinieri che, raccolta la descrizione dell'uomo, si sono messi sulle sue tracce. Alla fine è stato catturato un 40enne residente a Mesola (Ferrara) con precedenti per reati contro il patrimonio. L'uomo è stato trovato in un esercizio pubblico di Mesola, stava giocando al videopoker, il 40enne è stato arrestato per rapina e portato in carcere a Rovigo a disposizione della Procura. © RIPRODUZIONE RISERVATA