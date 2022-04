TAGLIO DI PO - Successo per il tradizionale “Cozzo delle uova”. La festa ha rinnovato l’entusiasmo di una comunità per le feste della Pasqua e l’obbiettivo della Pro Loco di Taglio di Po è stato ampiamente centrato. Sul sagrato della chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi, in piazza Venezia, è stato allestita una postazione e, al termine della messa del Lunedì dell’Angelo, sulla scia della tradizionale “Pasquetta Tagliolese”, nata quasi in contemporanea con la costituzione dell’associazione agli inizi degli anni ‘60 del secolo scorso, è stato effettuato il cozzo delle uova, un gioco coinvolgente e divertente.



BAMBINI IN GARA



Entusiasti i bambini e bambine, le loro famiglie ma anche da tante persone adulte arrivate per la festa: una occasione favorevole per scambiarsi gli auguri pasquali e mettere da parte, divisioni, contrapposizioni e vere e proprie competizioni come quella delle prossime elezioni, il 12 giugno, per il rinnovo dell’amministrazione comunale che avrà il compito, non facile, di governare il comune di Taglio di Po per i prossimi cinque anni.



SFIDA TRA CANDIDATI



Hanno gareggiato anche i due candidati sindaci-cugini: Davide Marangoni per il centro sinistra e Layla Marangoni per il centro destra: la prima manche è stata vinta dell’assessore uscente, Davide Marangoni, mentre la seconda manche è stata vinta dalla capogruppo di minoranza Layla Marangoni, un risultato di parità ampiamente commentato dai critici di ambo le parti. Ben 570 sono state le uova cozzate, offerta dalla società Eurovo con una sede produttiva in località Cornera di Taglio di Po, tutte ben preparate e colorate con vena artistica dai soci della Pro Loco. Così, davanti a uno stand ricco di prelibatezze pasquali tra cioccolate, tradizionali pasqualine e colombe gentilmente offerte dagli operatori economici di Taglio di Po, sono stati effettuati oltre 40 premi e vincitori qualificati concorrenti oltre all’uovo gigante estratto tra i possessori dei 500 inviti numerati distribuiti ai bambini delle scuole materne e primarie di Taglio di Po, Oca compresa e Piano di Rivà. Il bambino fortunato è stato Martino Paganin di 5 anni,è al secondo anno alla scuola dell’infanzia “Monumento Asilo” di via Dante a Taglio di Po.