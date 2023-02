TAGLIO DI PO (ROVIGO) - Brutto biglietto da visita per il centro urbano grazie ai comportamenti, specie di sera e di notte, di tanti che non hanno rispetto della cosa pubblica. Ieri mattina, chi attraversava l'area verde di piazza Venezia, calpestava un immondezzaio procurato durante la notte tra il sabato e la domenica. Sulla pavimentazione e sulle panchine, nonostante vi siano a qualche metro due-tre cestini per i rifiuti ancora semivuoti, c'era di tutto e di più, dopo un bivacco di qualche "banda" che non sa cosa voglia dire rispetto delle regole di buona convivenza per una comunità. Dopo aver mangiato e bevuto, i contenitori e parte del cibo sono stati abbandonati sulla pavimentazione in cubetti di porfido e sulle panchine; non contenti hanno pure acceso un fuoco e bruciato parte dei loro rifiuti.

CONTROLLI ASSENTI

Purtroppo non c'è una vigilanza adeguata nel capoluogo e neppure una sorveglianza estesa su tutto il centro urbano, specie nei pressi dei siti sensibili, con strumenti tecnologici all'avanguardia che, in mancanza di una presenza costante (praticamente impossibile per le carenze dei rispettivi organici sia della Polizia locale che dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato), possano riprendere i movimenti che avvengono di giorno e di notte.

In realtà qualcosa esiste in fatto di videosorveglianza, soprattutto attorno alla sede municipale ma, purtroppo, finora non ha dato risultati apprezzabili per individuare chi abbandona rifiuti o arreca danni alle strutture pubbliche e private, soprattutto con scritte o disegni sui muri per lo più osceni, sulle pareti degli edifici.



DEGRADO EVIDENTE

Sempre più spesso, ormai, al mattino si riscontra che la stessa entrata principale al municipio su piazza IV Novembre o il sottopassaggio che collega vicolo Oroboni a via San Marco, con accesso alla sala consigliare o agli uffici della Polizia locale ma anche ai vari servizi fruibili all'interno del municipio, sono pieni di rifiuti o deiezioni lasciate da chi bivacca nelle ore notturne. «Eppure vi sono le telecamere - lamentano i residenti -. L'ambiente, la pulizia, l'ordine e il decoro del paese e soprattutto del centro urbano dovrebbe essere prioritari, compreso il fenomeno dell'abbandono selvaggio dei mozziconi di sigarette. Basterebbe posizionare qualche contenitore in più davanti ai pubblici esercizi o luoghi particolarmente frequentati. Quindi, maggiore rispetto da parte di tutti, una vigilanza maggiore con sanzioni ai trasgressori perché si vorrebbe un paese sempre più ordinato, sempre più pulito e accogliente, capace di distinguersi e meritarsi il plauso della stragrande maggioranza dei cittadini tagliolesi e non solo».