Rovigo, il sindaco Pd ritira le dimissioni all'ultimo giorno

ROVIGO - Il sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo (Pd), ha ritirato stamattina, 20 maggio, le dimissioni che aveva presentato il primo maggio via posta elettronica certificata. Aveva venti giorni di tempo per cambiare idea e proseguire nel proprio mandato, conferitogli dagli elettori dopo il ballottaggio del 9 giugno 2019.

La decisione di lasciare seguiva di pochi giorni la bocciatura di una mozione promossa dalla maggioranza, che voleva vietare revisioni dello strumento urbanistico nel caso la nuova sede del tribunale fosse stata costruita sull'area dismessa della ex questura. Con l'opposizione avevano votato no cinque consiglieri del Partito democratico e la mozione non è passata.

Anche sette anni fa un sindaco di Rovigo si era dimesso, per cambiare idea poi entro i termini di legge. Era marzo del 2014, in carica c'era Bruno Piva, del centrodestra. A luglio dello stesso anno terminò anticipatamente il suo mandato per le contestuali dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali.