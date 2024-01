ARQUÀ POLESINE (ROVIGO) - Parte da Arquà Polesine una nuova opportunità lavorativa. Nasce l'Academy Arquata Srl, in collaborazione con l'agenzia di lavoro Umana Spa, per formare i futuri professionisti della pelletteria Made in Italy. Il percorso di formazione, in partenza il 5 febbraio ad Arquà, offre un'occasione per sviluppare competenze specializzate e diventare un addetto alla pelletteria qualificato. La forte richiesta di prodotti realizzati in Italia, sta spingendo sempre di più le aziende della moda e del lusso a formare professionisti altamente qualificati e in grado di soddisfare le esigenze del mercato globale. La formazione di profili tecnici, come gli addetti alla pelletteria, in grado di rispondere agli standard qualitativi del mercato, sono ciò che oggi le aziende del settore necessitano. Per affrontare questa esigenza Arquata, realtà di riferimento per la produzione di borse in pelle per conto terzi, e Umana, fra le principali agenzie italiane per quello che riguarda i servizi di reperimento delle risorse umane, hanno ideato un'accademia dedicata a coloro che desiderano intraprendere una carriera nel mondo della pelletteria. L'idea ricorda molto quella che era stata pensata alcuni fa nel cosiddetto triangolo polesano della calzatura (Lendinara, Villanova del Ghebbo e Fratta Polesine), dove con l'ausilio del Politecnico della scarpa, situato nella Riviera del Brenta, si formavano giovani imprenditori capaci di prendere il testimone dai tanti professionisti che a partire dagli anni Sessanta avevano aperto svariate attività nei tre paesi.

L'OBIETTIVO

Il programma formativo pensato da Arquata e Umana è di alto livello e ha l'obiettivo di preparare una nuova generazione di talenti. I partecipanti al corso potranno apprendere, da esperti del settore, le competenze tecniche e la passione per il mondo della pelletteria. Gli studenti avranno l'opportunità di conoscere le tecniche e i segreti della pelletteria artigianale direttamente dalle mani di coloro che hanno dedicato la loro vita a questa professione. L'Academy avrà la durata di sei settimane, per una durata di 240 ore. Si svolgerà in una struttura di Arquata, che ha sede in via Mazzini 384 ad Arquà. Con questa iniziativa, Arquata e Umana, in un momento di crisi economica, danno la possibilità ai giovani polesani e non, di entrare nel mondo della produzione di prodotti di qualità, espandendo le proprie competenze, per rispondere alle esigenze del mercato, contribuendo così alla crescita e alla valorizzazione del talento nella manifattura di lusso. L'intera attività formativa sarà strutturata alternando moduli teorici approfonditi con esercitazioni pratiche. Al termine del corso, i migliori talenti saranno inseriti all'interno del reparto di produzione aziendale di Arquata. I candidati ideali hanno un'ottima manualità, una spiccata attenzione ai dettagli e un vivo interesse per il mondo della manifattura Made in Italy.

L'AZIENDA

Arquata è stata creata nel 1974 dal fondatore Leonardo Venturini ed è gestita attualmente da Mirko Venturini, il figlio del creatore dell'azienda, che lavora per tutto il mondo. Per il Polesine si tratta sicuramente di un'occasione per quel tocco in più di professionalità a un lavoro che è in continua evoluzione, grazie anche alle conoscenze tecnologiche acquisite in questi ultimi anni, nei comparti della pelletteria.