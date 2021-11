ALTO POLESINE - Proseguono senza sosta, soprattutto in Alto Polesine, le ricerche per ritrovare Carlo Morandi, scomparso da casa nella notte tra sabato e domenica 7 novembre. Il 60enne abita a Correggioli, frazione di Ostiglia in provincia di Mantova, ma al confine con Melara dove nelle ultime ora si sono intensificate le ricerche.

L'uomo è uscito in macchina a bordo di una Fiat Panda bianca, targata DH485JZ, riconoscibile anche per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati