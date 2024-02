Sanremo, la serata dei duetti: sul palco anche i Psychodrummers, gruppo di percussionisti polesani

ROVIGO - Il gruppo di percussionisti polesani Psychodrummers farà da spalla, stasera 9 febbraio, a uno degli artisti in gara al Festival di Sanremo nella serata dedicata ai duetti e alle cover. Già noto a livello nazionale, il gruppo ha all'attivo collaborazioni importanti con diversi artisti italiani come Giorgia e Achille Lauro. Questa sera non saranno gli unici polesani a salire sul palco. Ritorna infatti a Sanremo anche Alessia Maurelli, capitana della Nazionale italiana di ginnastica ritmica, alla sua seconda partecipazione al festival come ospita di uno dei cantanti in gara.