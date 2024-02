Sanremo 2024. I Jalisse a sorpresa sul palco dopo 27 anni da «esclusi»: si apre l'ipotesi del duetto con Fiorello

TREVISO - I Jalisse tornano a Sanremo. Una notizia che arriva così, come un fulmine a ciel sereno dopo 27 anni di attesa e i fan sono già in delirio. Si tratta al momento di un'indiscrezione che sta cicolando però con insistenza. Il duo trevigiano formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci salirebbero sul palco dell'Ariston questa sera, 9 febbraio, ospiti anche dell'Aristonello per un duetto con Fiorello. Porteranno sul palco proprio la loro Fiumi di Parole? Il brano che vinse a Sanremo nel 1997, potrebbe tornare dopo 27 anni a sorpresa nella città dei fiori e così, i "super esclusi" (questo l'appellativo dato ai Jalisse in questi anni di non partecipazione al Festival) potrebbero riconquistare gli applausi dell'Ariston. In questi anni, Drusian e Ricci non sono stati stati in silenzio davanti alle esclusioni dalla kermesse musicale più attesa d'Italia tanto che, anche quest'anno, aveva commentato: «27 no. Cadi dalla bici, ti sbucci il ginocchi, ti rialzi e riparti».