Stash: «Il successo è il riassunto di tanti fallimenti. Mia moglie Giulia mi ha allargato la visuale sulla vita e sul futuro»

«È un momento glorioso». Inizia così l'intervista di Stash a "Verissimo". Ospite di Silvia Toffanin, il cantante dei The Kolors ha parlato del successo di "Un ragazzo una ragazza" e della sua vita privata, tra le due figlie e la moglie Giulia Belmonte.

L'intervista

Da Sanremo 2024 all'amore per la famiglia, Stash è stato oggi protagonista di una lunga intervista nel salotto di Silvia Toffanin. «Un ragazzo e una ragazza sta raggiungendo tutti, grandi e piccoli.

Riuscire a entrare nella vita delle persone è la cosa più importante per un artista. Anche dal punto di vista emotivo sto vivendo un periodo bellissimo. Il successo è il riassunto di tanti fallimenti. A volte ti senti perso, ma è grazie ai momenti in cui ti senti perso che capisci chi realmente sei. Non avendo niente da perdere ci metti dentro la genuinità».

Spazio poi alla famiglia, con il racconto del suo rapporto con la moglie Giulia Belmonte e con le due figlie: «Giulia per me è un miracolo. Mi ha allargato la visuale sulla vita e sul futuro. Lei è stato il vero cambio di vita. C'è un prima e dopo di lei, così come dal punto di vista professionale c'è stato un prima e un dopo "Italo disco". Che papà sono? Quando gioco con le mie figlie divento un bambino come loro. Dire di "no" è difficilissimo. Vorrei sempre dire di sì, ma i no innescano il meccanismo del talento. Se avessimo avuto tutto e subito dai nostri genitori, perché avremmo dovuto sviluppare un talento in qualcosa? Alcuni no sono più importanti dei sì».

Raggiunto dagli altri componenti dei The Kolors - Alex Fiordispino e Dario Iaculli - Stash ha raccontato i quindici anni della band, fondata nel 2009, prima di esibirsi proprio con "Un ragazzo una ragazza" e di ricevere il loro primo disco di platino.