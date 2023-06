ADRIA (ROVIGO) - Il salotto dismesso finisce in mezzo alla strada. Accade in città, nella centralissima via San Pietro, sotto il campanile della cattedrale. Difficile ipotizzare che quel divanetto a due - tre posti e poltrona, dal colore bianco e rosso, fosse la soluzione per combattere il caldo estivo all'aperto. Si è trattato invece dell'ennesimo gesto di maleducazione attuato da qualcuno che, nottetempo, tra domenica e lunedì, non ha trovato di meglio, forse per trascorrere il tempo e abbattere la noia, che piazzarlo in mezzo alla strada, limitando di fatto, se non bloccando, la circolazione stradale.

MOBILI ABBANDONATI

«Il divano - sottolinea una residente di via san Pietro - stava da alcuni giorni sotto il porticato del condominio Riviera, il "grattacielo". Era stato piazzato lì certo in attesa del ritiro ingombranti di Ecoambiente. Non è la prima volta che episodi del genere accadono. Anni fa un altro salotto era stato abbandonato sotto il porticato ed era rimasto lì diverso tempo. Non parliamo poi di coloro che si divertono a scalciare le porte delle nostre abitazioni sul fronte strada, del mancato rispetto della zona a traffico limitato e dei limiti di velocità e dei continui schiamazzi notturni. Speriamo che qualcuno faccia qualcosa visto che la situazione si trascina da tempo e sta degenerando. Gli appelli lanciati nei mesi scorsi sono caduti nel vuoto». Ad inizio aprile, infatti, dei ragazzini avevano preso a spallate le porte a vetri di alcune abitazioni che si affacciano lungo la strada, disturbando il sonno dei residenti. Qualcuno, dopo che per ben due volte la porta di casa era stata attaccata dagli sconosciuti, aveva chiamato i carabinieri. All'arrivo dei militari dell'Arma i giovani però avevano fatto perdere le loro tracce. Se nel caso di via San Pietro ci si trova di fronte alla maleducazione di qualche cittadino, non va meglio invece sul fronte della raccolta del verde di Ecoambiente.

RACCOLTA VERDE

Già più volte i cittadini si erano lamentati del modus operandi di certi addetti alla raccolta. «Ci troviamo in una zona residenziale di Adria - fa sapere un residente - e nella via ci sono sacchetti del verde lasciati ovunque. La frazione verde inoltre è stata raccolta senza nessun rispetto e lasciata in mezzo alla strada». Significativo per lui il fatto che gli addetti alla raccolta non abbiamo caricato sul camion un ramo. «Sarei curioso di chiedere all'operatore responsabile - sottolinea- se i pezzi di ramo facciano o non facciamo parte della frazione verde. Premetto che era tutto legato con uno spago per facilitarne la raccolta. Chiedo pertanto ai vertici di Ecoambiente, e anche al sindaco, se sia questo il servizio che la società offre alla città di Adria alla luce anche del forte aumento della Tari che i cittadini hanno subito anche quest'anno».