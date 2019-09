Trovata salmonella anche nell'Adigetto: scatta lo stop all'irrigazione

di Francesco Campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BADIA POLESINE - Altre positività alla salmonella, quindi altre notizie negative per le acque polesane. Perché non c’è solo l’Adige, ma tutta una rete che si dirama proprio dal fiume che nasce in Val Venosta ed arriva a bagnare il Polesine dopo aver attraversato, fra le altre, le città di Trento e Verona. E anche nei canali che sono alimentati dall’Adige, Adigetto compreso, è stata rilevata la presenza del batterio della salmonella.