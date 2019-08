Si uccide impiccandosi al cancello della scuola: il paese cancella la festa

di Francesco Campi

PORTO TOLLE - Una famiglia nella famiglia. Colpita da un lutto pesante e inaspettato. Un gesto inspiegabile, che si è compiuto nel pomeriggio di ieri, quando D.G., 61 anni, ha deciso di porre fine alla propria esistenza in modo eclatante, condi via Boito, a Ca’ Tiepolo, accanto al quale viveva. La disperata corsa dell’ambulanza del Suem, attorno alle 18.30, non è riuscita nell’impossibile e non c’è stato altro da fare che constatare l’avvenuto decesso dell’uomo. Una morte improvvisa che ha colpito al cuore tutta la comunità, visto che i suoi familiari sono particolarmente attivi nella vita associativa portotollese. E proprio in quel momento fervevano, a poche centinaia di metri di distanza, in Largo Europa, i preparativi per l’ultima serata di “Musicassociando 2019”...