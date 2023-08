ROVIGO - Via libera agli accordi tra il Comune e i privati interessati a installare sul territorio rodigino delle colonnine per la ricarica di auto elettriche e, più in generale, dei veicoli che rappresentano il futuro della mobilità sostenibile. La giunta di Palazzo Nodari ha approvato un atto di indirizzo per realizzare una "rete di infrastrutture di ricarica ultra veloce per veicoli elettrici con utilizzo di energia green proveniente da fonti alternative" attraverso l'indizione di una manifestazione di interesse. Il documento indica anche le aree pubbliche nelle quali installare, in via preferenziale, i nuovi dispositivi, fermo restando che tali aree possono essere soggette a variazioni se l'amministrazione le riterrà opportune. Si tratta del parcheggio di viale Porta Po, in zona centro commerciale La Fattoria, adiacente il McDonald's, sul quale si affaccia la concessionaria Move Autoteam 9 e il ristorante Shodai sushi, il parcheggio di viale Unità europea, in zona centro commerciale 13, dietro lo stabile che ospita il Bowling e il Burger King, il parcheggio compreso tra viale Tre Martiri e piazza Consigli sul quale si affaccia la Questura. Infine, un'ultima area è stata individuata nel parcheggio pubblico di via Baruchello, lungo viale Porta Adige.



LA RETE

Tutto questo perché, come si legge nell'atto di indirizzo, «l'amministrazione comunale intende pubblicare un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse per lo sviluppo dell'infrastruttura per la ricarica elettrica veloce dei veicoli con tipologia Hpc (ad alta potenza) da avviarsi inizialmente sulle aree, in disponibilità all'amministrazione comunale destinate a "parcheggio pubblico", considerate strategiche per posizionamento e avvicinamento alle reti stradali più importanti». Tali aree saranno assegnate in concessione«per un periodo sufficiente alla copertura dell'investimento realizzato non inferiore ad anni 10, eventualmente rinnovabili con provvedimento di giunta comunale, a operatori economici qualificati e già presenti sul territorio nazionale che, in possesso dei requisiti di legge per poter contrattare con la Pubblica amministrazione, in completa autonomia e a proprio carico, progettino, forniscano, installino e gestiscano con utili a loro integrale vantaggio le Idr (impianti di ricarica) a tipologia Hpc».

LE STAZIONI

Il documento prende le mosse da una delibera di giunta risalente al 2018 con cui «veniva approvata una rete di ricarica per veicoli elettrici che prevedeva l'installazione di dodici colonnine in aree diverse del centro di Rovigo e delle frazioni. Le colonnine venivano regolarmente posizionate da Enel-X Mobility in base al protocollo d'intesa» approvato dall'allora giunta Bergamin. Allo stesso tempo «operatori privati segnalavano già il loro interesse all'installazione e gestione di stazioni di ricarica ultraveloci denominate Hpc (High power Charging) sul territorio comunale».