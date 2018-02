Allarme meningite: a casa un bimbo â€‹su tre, al via la profilassi nel nido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Sono stabili le condizioni deliscritto all'asilocolpito da. Il piccolo si trova da due giorni ricoverato nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Rovigo, sottoposto al trattamento farmacologico previsto dal protocollo: è cosciente e interagisce con genitori e personale medico. Bisognerà invece attendere ancora qualche giorno per stabilire con certezza il ceppo di meningite batterica (si ipotizza sia l'Haemophilus Influenzae) che lo ha colpito, la cui tipizzazione è ancora in corso da parte del laboratorio di Padova.Nel frattempo tutti i bambini che frequentano il nido comunale sono stati sottoposti, tramite il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss 5, alla profilassi antibiotica, così come tutti coloro che sono venuti a contatto con il piccolo negli ultimi sette giorni: sono stati trattati con Rifampicina, in via puramente precauzionale. Non tutte le 13 educatrici in servizio al nido sono state però sottoposte a profilassi, per il momento prevista solo per adulti già immunodepressi.