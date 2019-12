Raid dei ladri al magazzino dei Monopoli: rubati decine di pacchi di sigarette

ROVIGO - Ladri in azione la sera del giorno di Natale al magazzino dei Monopoli di Stato in via Della Scienza 35. L'allarme è scattato un quarto d'ora prima delle 23. Ignoti si sono introdotti nel magazzino dei Monopoli di Stato in via della Scienza 35 e si sono impossessati di decine di confezioni di sigarette.



Sul posto, dopo aver ricevuto l'allarme dalla cenrtale del 112, sono intervenuti i carabinieri del Nuclo Operativo e Radiomobile di Rovigo. L'ammontare del danno deve ancora essere quantificato. I carabinieri della Compagnia di Rovigo hanno proceduto con i rilievi del caso, al fine di acquisire eventuali tracce utile a ricondurre all'identità degli autori del furto. Ultimo aggiornamento: 16:15