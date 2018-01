Cassonetti pieni e rifiuti a terra â€‹abbandonati dai "furbetti"

di Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - E se l'esodo deifosse già iniziato? La domanda sorge spontanea, constatando come alcuni cassonetti dell'indifferenziato in zone dsiano in questi giorni traboccanti di sacchi di rifiuti. Ieri mattina, in particolare, lo erano quelli che si trovano subito dopo lo svincolo della Tangenziale in, dove transitano in particolare i residenti delle frazioni di Sant'Apollinare, Buso e in parte, anche di Sarzano. I cassonetti di umido, carta e plastica e vetro di via Fermi erano impeccabili. Quello del secco non differenziato, invece, traboccava di sacchetti. Un'immagine inconsueta che può essere spiegata con la migrazione delle scoasse.In quelle frazioni, infatti, è partita da novembre la rivoluzione della raccolta. Non è un mistero che soprattutto nelle fasi iniziali di simili mutamenti, ci siano parecchie persone che restie ad adattarsi, si caricano il sacco dei rifiuti in macchina per poi depositarlo al primo cassonetto incontrato per strada. Quando va bene, visto che c'è anche chi, sprovvisto di senso civico, addirittura lo abbandona a bordo strada.