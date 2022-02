ROVIGO L’impatto della pandemia di coronavirus si misura anche nei servizi dedicati alle persone con disabilità. E a Rovigo l’appartamento Autonomia, che dal 2013 a tutto il 2019 è stato una fucina di iniziative per far crescere un piccolo gruppo di persone con disabilità intellettiva medio-lieve, oggi invece è casa per una sola persona, e non più la piccola comunità dove “allenarsi” alla vita in autonomia. La causa è una serie di coincidenze: chi si è trasferito con la famiglia in un’altra città, chi si è ammalato e chi, a causa del Covid, si è allontanato. L’appartamento, fondato e sostenuto in via Degan 17 dall’Associazione Pianeta Handicap, accoglieva dai 4 a 5 ragazzi e ragazze. Vivevano insieme, seguiti da educatrici professionali motivate e autorevoli, secondo regole e avvicendamenti di ruoli.

LA LORO CASA

E così alcuni ospiti chiamavano l’appartamento “la loro casa”. «La giornata tipo era scandita così - spiega Leda Bonaguro, fondatrice di Pianeta Handicap -. Al mattino impegno lavorativo con borsa lavoro e al pomeriggio occupazione con le attività dell’associazione, quali ceramica, pittura creativa e basket. Seguivano la spesa al supermercato, la preparazione della cena e la costante acquisizione di nuove competenze di vita autonoma, tra cui le basi per cucinare, l’ordine, l’igiene e la pulizia dei locali, la lettura delle bollette e altro ancora, compresi i giochi di ruolo».

Pianeta Handicap non ha mai smesso di guardare al domani, perché l’appartamento in via Degan è stato creato per essere una palestra dell’autonomia, dove allenarsi alla vita indipendente e avere la possibilità di crescere insieme. Così, rispondere alla domanda “Cosa possiamo fare, insieme?” è stato possibile anche in tempi di Covid, fino a quando «è resistito un solo ospite, che continuerà a esserci. Ma ora la domanda che come associazione ci poniamo, è questa: l’opportunità di intraprendere una simile esperienza di autonomia, è conosciuta dalla città e dalle famiglie che hanno figli con qualche carenza intellettiva?».

OPPORTUNITÀ

Per Bonaguro la risposta è “No” e questo perché - spiega - «come volontariato non sappiamo comunicare ciò che facciamo: non pubblicizziamo le nostre attività anche per l’indole di non mettersi in evidenza, mentre sappiamo che quanto si fa è poca cosa rispetto ai bisogni che conosciamo da vicino». Pianeta Handicap si rivolge «soprattutto alle famiglie di persone seguite dal Servizio di integrazione lavorativa, perché i loro figli hanno già un certo grado di autonomia: si muovono con i mezzi pubblici e frequentano contesti lavorativi socializzanti. A loro manca solo un’ulteriore crescita in autonomia anche di tipo residenziale, fuori dalla famiglia, per prepararsi con gradualità alla vita futura, il più possibile indipendente».

L’APPELLO

L’appello dell’associazione è alle famiglie con figli o familiari in condizioni di disabilità intellettiva medio-lieve, perché l’appartamento Autonomia «è un’esperienza di vita importante: un illustre psicoterapeuta ha sempre sostenuto che per far crescere le persone con disabilità intellettiva, bisogna chiedere loro di fare sempre qualcosa di più di quanto sanno fare: significa fornire stimoli continui e occasioni di apprendere e sperimentarsi per accrescere la propria autostima. È ciò che cerchiamo di fare nell’appartamento Autonomia, dove compiere i passi necessari a far arrivare il proprio familiare a essere autonomo, con una pratica educativa individualizzata, grazie al piccolo numero di residenti, massimo 5, e alla presenza di due educatori dalle 7.30 alle 22, dal lunedì al sabato. In questo contesto, le persone effettuano un inserimento graduale e sono accompagnate per il tempo necessario, in sintonia con le famiglie, per arrivare ad acquisire sicurezza e fiducia negli educatori, conoscere il nuovo ambiente e sentirsi a casa: l’altra casa».