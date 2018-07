Piazza Merlin è deserta e il degrado si fa già vedere in centro storico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Piazza Merlin ennesimo vuoto del centro storico di Rovigo. Così la definisce il consigliere comunale Antonio Rossini che interviene su piazza Merlin invocando soluzioni urgenti. «È è diventata un punto nero all'interno del centro storico - afferma - la chiusura del chiosco rende morente la frequentazione della piazza. Le piante stesse, situate intorno alla struttura, stanno già perdendo le foglie, conclamando lo stato di resa e di abbandono del luogo».I PROBLEMIRossini ha raccolto un album fotografico di problemi, dalle asfaltature all'isola ecologica nei pressi della fontana che d'estate rende insopportabile il passaggio nei pressi della piazza, a causa degli odori che escono dai cassonetti. «Arrivare in piazza Merlin attraverso la porta San Bortolo di via Miani è una corsa agli ostacoli - afferma Rossini - con buche nella pavimentazione che da troppo tempo sono lì che aspettano manutenzioni e nel frattempo i cubetti di porfido continuano a togliersi, così la buca diventa sempre più pericolosa per i pedoni e i ciclisti, veri trabocchetti che attendono di fare nuovi cittadini vittime di sinistri e pronti a chiedere il risarcimento dei danni a Comune».ODORI SGRADEVOLICome se non bastasse, «ora i cassonetti delle immondizie sono stati collocati a ridosso delle panchine, con i caldi estivi - testimonia il consigliere di opposizione - l'odore sgradevole dei rifiuti e la scarsa illuminazione spingono le mamme con bambini e gli anziani fuori da piazza Merlin. Insomma, un vero attacco su tutti i fronti per isolare piazza Merlin da ogni motivo per frequentarla, passando dal buio serale senza alcun bar aperto per godersi il refrigerio della fontana e del verde, alla puzza nauseabonda delle scoazze posizionate a ridosso delle panchine. Adesso la città ha una piazza in meno e un posto votato al degrado in più».