Il combattente polesano: «Da anni Erdogan vuole sterminare i curdi»

ROVIGO - “Fermate il terrorista Erodagan”. Come in centinaia di altre piazze, anche a Rovigo alcuni manifestanti ieri mattina hanno espresso la propria solidarietà verso la popolazione curda, da giorni sotto l’attacco dell’esercito turco per volere del suo presidente. Uomini e donne di ogni estrazione sociale, appartenenti o meno al mondo dell’associazionismo, del volontariato e della politica locale, si sono riuniti all’angolo tra via Maddalena e piazza Garibaldi per esprimere tutto il proprio sdegno verso la sanguinosa guerra a due passi dell’Europa, nel Kurdistan siriano, che sta decimando civili, soprattutto vittime indifese come donne e uomini.