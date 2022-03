ROVIGO - Uno dei locali più incredibili di sempre, è pronto a tornare a l famoso passato. Il Michelangelo Da Vinci Airplane’s di Villamarzana dovrebbe riaprire i battenti. Sui tempi della riapertura del risto-pizzeria lungo la Transpolesana, al confine tra Fratta e Villamarzana, n ulla si può dire ora, visto che comunque i lavori di recupero da fare sono diversi e si stima un paio di anni . Quello che è certo è che c’è un nuovo proprietario e da qualche giorno sono iniziati i lavori di potatura delle piante.



L’INVESTITORE



Il nuovo titolare è Gianluca Bertin di Montegrotto Terme, che ha acquistato all’asta, un paio di anni fa, la parte restante del maestoso complesso ideato dal vulcanico mastro birraio di Costa di Rovigo, Luigi Stecca, alla fine degli anni Novanta. I due aerei, con annessa torre di controllo ed elicottero, erano stati acquistati, sempre all’asta, circa quattro anni fa da Mario Lodi, proprietario del ristorante Teatro di Papozze. Per una modica cifra, Lodi era diventato il possessore di un Douglas Dc-6B ex Alitalia usato dal Presidente della Repubblica Giovanni Leone, e un Tupolev 134 in livrea Csa, la compagni dell’allora Cecoslovacchia . Poi Lodi ha venduto tutto a Bertin, diventato il proprietario di tutta l’area che è stata chiusa con cancelli e i nstalla to un sistema di allarme. Nonostante questo, chi abita vicino agli Aerei, come è chiamato normalmente il luogo, racconta che ogni giorno si sente la sirena suonare, in quanto qualcuno è solito scavalcare i cancelli.



FOTO E VIDEO



«Hanno rubato di tutto e di più lì dentro - dice il vice sindaco di Villamarzana, Daniele Menon - da quello che mi è stato riferito , c’è gente che viene da ogni parte d’Italia e dall’estero, pur di farsi fotografare dentro il Michelangelo Da Vinci » .

È inserito nell’elenco speciale dei luoghi abbandonati. Gli Youtuber hanno girato numerosi video nei quali si può vedere lo stato del celebre locale e c’è pure qualcuno che ha trovato il tempo per realizzare dei murales. Nel 2016 c’era stata la proposta dell’imprenditore trevigiano Mario Chiavalin, che avrebbe voluto trasformare gli Aerei in un set cinematografico. Chiavalin, che i n quegli anni aveva preso in gestione pure lo Studio 16, si era poi defilato. Il Michelangelo Da Vinci, inaugurato nel 2000 , è stato dichiarato fallito nel 2015. Stecca aveva costruito una sorta di "aereoporto" con tanto di piscina, discoteca e un ex casolare di campagna diventato una sorta di museo dedicato a Michelangelo Buonarrotti e Leonardo Da Vinci. Il suo lavoro potrebbe non essere stato vano, se il progetto ambizioso di rilancio di Gianluca Bertin verr à ultimato.

Il Comune di Villamarzana e l’ex proprietà erano andati in causa, per abusi edilizi, stimati in oltre 600mila euro. A fine dicembre 2015 il Comune ha vinto la causa. «I 284mila euro dovutici non sono ancora stati riscossi - precisa Menon - v erranno versati non appena sarà presentato il progetto di recupero. Il debito è a carico del nuovo gestore » .