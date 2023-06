ROVIGO - Una sedia che vola e va a schiantarsi sulla porta del bar, con il vetro che viene segnato da una ragnatela di crepe. È stato questo l’epilogo di un vociare sguaiato e smodato che ha visto protagonisti due ragazzi che avevano evidentemente bevuto troppo e che sembrano essersi accapigliati fra loro, concludendo la baruffa con il lancio della sedia. Pochi istanti dopo è arrivata una pattuglia della Squadra volanti che ha identificato i due giovani, che nel frattempo erano comunque già giunti a più miti consigli. Anzi, secondo quanto riferito, l’autore del lancio avrebbe anche chiesto scusa al titolare del bar per il proprio gesto sconsiderato, assumendosi l’impegno di pagare per il danno fatto.

LA VICENDA

Erano da poco scoccate le 2 di notte e per le strade del centro ancora qualche giovane sciamava dopo aver fatto serata in qualche locale, godendosi l’energia frizzante di uno dei primi weekend dall’aria veramente estiva. Qualcuno, però, sembra aver bevuto troppo e anche per questo, se ne sono viste le conseguenze. Teatro della baruffa è stata piazza Garibaldi e il bar che si è ritrovato la porta d’ingresso danneggiata è il frequento Caffè Garibaldi, con il plateatico affacciato proprio sul liston, che in quella serata è stato gettonatissimo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un gruppetto di giovani, proprio sulle 2, orario di chiusura, si è presentato chiedendo che venissero servite loro delle birre. Visto l’orario, la risposta è stata che ormai era troppo tardi e il personale del locale non avrebbe più servito nessuno. Il gruppo si è allontanato, borbottando, ma sostanzialmente senza polemizzare più di tanto. Poteva essere finita qui. Se non fosse che proprio due componenti di questo stesso gruppo, entrambi di origini straniere, sarebbero proprio gli stessi che pochi minuti più tardi si sarebbero nuovamente presentati davanti al bar, con una birra in mano. Per poi dare in escandescenze, litigare e sembra, arrivare anche alle mani. I due erano visibilmente ubriachi e uno dei due ha pensato bene di far volare una sedia, come nelle peggiori risse da saloon. Non è chiaro se la veemente zuffa fra i due sia stata solo un modo per camuffare un tentativo di “vendetta” contro chi poco prima non aveva voluto servirli. Fatto sta che è chiaro chi sia stato danneggiato. L’intervento della Volante, che nel fine settimana gira incessantemente per le strade del centro, è stato pressoché immediato. All’arrivo degli agenti, gli animi si sono immediatamente placati. E il lanciatore di sedie sarebbe apparso abbastanza consapevole di aver fatto una fesseria della quale avrebbe dovuto pagar dazio, assumendosene la responsabilità.

ATTENZIONE ALTA

Seppur si sia trattato di un fatto isolato, non appare certo un buon viatico per l’inizio della stagione estiva, per la quale, fra l’altro, da luglio ripartiranno anche i Giovedì in centro, l’iniziativa che quest’anno l’amministrazione intende rafforzare ancora di più per animare il cuore cittadino anche dal punto di vista commerciale nelle sere d’estate. Un episodio violento, fra l’altro, si era verificato anche venerdì sera a Badia, in viale della Stazione, dove due persone, un italiano e uno straniero, si sono accapigliati, sembrerebbe per una rivalità in amore, e in questo caso a volare è stata una bottiglia, che ha colpito alla testa uno dei due contendenti, ferendolo seriamente, tanto da rendere necessario l’intervento del Suem. Oltre, inevitabilmente, a quello dei carabinieri, accorsi immediatamente sul posto.