ROVIGO - Ultima tappa per il recupero dell'ex Casa del balilla, poi scuola media Riccoboni e infine sede dell'università in viale Marconi. Ai Lavori pubblici sono stati approvati gli atti per l'affidamento delle opere che restano per completare l'importante intervento sullo stabile che da marzo sta ospitando i Servizi sociali, che hanno lasciato dopo oltre due decenni gli uffici (in affitto) di viale Trieste, e che nei prossimi mesi diventerà anche il nuovo comando della Polizia locale, abbandonando egualmente dopo oltre venti anni i locali dell'ex Gabar in via Oroboni. Era stato durante le amministrazioni Baratella, infatti, che era stata recuperata metà dell'ex Gabar per muovervi i vigili dal vecchio comando, così come il settore Sociale da altre sedi per andare all'ex Inail di viale Trieste.

L'ultimo appalto riguarda la sistemazione dell'area esterna dell'ex Riccoboni. «Metà dell'immobile è stata sistemata ed è funzionante con i Servizi sociali - ricorda l'assessore Giuseppe Favaretto - l'altra metà ha ancora le opere in corso, dove verrà ospitata la Polizia locale. Mentre si finisce questo recupero, occorre mettere a posto anche l'area scoperta sul retro dell'immobile».



IL CANTIERE

In questo caso, precisa l'assessore, si tratta di «realizzare i parcheggi che serviranno sia alle vetture dei dipendenti, che al parco mezzi comunale», vale a dire quelli della Polizia locale. Per questo il progetto prevede, per i mezzi della Polizia locale, «una serie di posti coperti da pensiline che avranno sopra dei pannelli fotovoltaici - riprende Favaretto - e questi posti saranno anche pavimentati. I Servizi sociali godranno invece di un'area scoperta, non pavimentata, che sarà però adeguata con materiali drenanti e stabilizzati». Nel dettaglio, l'area destinata alla Polizia locale coprirà 1.600 metri quadri, 700 quelli destinati ai Servizi sociali.



LA SPESA E IL RISPARMIO

Questo appalto conclusivo verrà a costare «400mila euro, interamente con fondi di bilancio - puntualizza il delegato ai Lavori pubblici - una parte, però, la recupereremo grazie ai pannelli fotovoltaici, con il conto termico, che abbiamo calcolato valere 60mila euro», grazie a una potenzialità di 20 chilowatt. In quanto ai risparmi, da aggiungere vi è il fatto che il Comune sta già non pagando, da oltre quattro mesi, l'affitto dei locali che usava in viale Trieste. Ci saranno anche sei colonnine per la ricarica delle auto elettriche e telecamere di sorveglianza.

In quanto ai tempi, Favaretto ribadisce quanto sempre sostenuto, ossia che «l'obiettivo è di finire tutto entro l'anno, dunque aprire questo ultimo cantiere tra settembre e ottobre per finalmente traslocare anche la Polizia locale».

Il programma elaborato da Palazzo Nodari per l'utilizzo dell'ex sede del Cur, prevede l'utilizzo di tutti i piani dell'immobile, tanto che nei mesi scorsi è stata pure acquistata la segnaletica direzionale indispensabile per l'identificazione dei vari servizi e uffici che saranno ospitati per facilitare gli utenti nel muoversi nel grande edificio. garantire il miglior accesso da parte dell'utenza». A essere dedicata a diventare sede del comando di Polizia locale è l'ala più vicina all'hotel Cristallo, mentre i Servizi sociali utilizzano la porzione più vicina alla stazione ferroviaria.

Grazie a questo intervento, la chiusura dell'ex Riccoboni nel 2019 dopo il trasferimenti dei corsi universitari dell'ateneo di Ferrara a Palazzo Angeli, è durata poco, facendo sì che non si avesse un altro immobile abbandonato in città, tanto più a uno degli accessi alla cità, quelli di chi arriva con il treno.