ROVIGO - In Polesine ci sono 50.828 persone con redditi inferiori a 10mila euro l’anno e 692 che superano i 120mila euro. Al netto della veridicità delle dichiarazioni dei redditi, visto che la fonte sono i numeri appena diffusi dal Dipartimento delle Finanze relativi all’anno d’imposta 2017, quindi facendo una “tara” di evasori e furbetti, il dato macroscopico dello squilibrio reddituale in provincia emerge in tutta la sua forza, visto che il totale dei contribuenti è 181.141 e che quasi un terzo non arriva a 10mila euro.