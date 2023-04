ROVIGO - Anche nel 2021 il Polesine è stata la cenerentola del Veneto in quanto a redditi. Calcolando l'imponibile totale in rapporto ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione, si ottiene una media di 19.433 euro annui. Quasi 3mila euro in meno rispetto a Padova, con un reddito imponibile medio di 22.604 euro, mentre a Vicenza è 22.219, a Treviso 22.050, a Verona 21.507, a Venezia 21.097 ed a Belluno 21.075. Volgendo lo sguardo indietro, nel 2020, primo anno del Covid, il reddito medio imponibile in provincia di Rovigo era stato inferiore di 26 euro, 19.407, mentre nel 2019 era stato di 19.385. Tuttavia, anche in questo caso c'è ben poco da rallegrarsi, perché se nel 2020 la crescita, pur limitata, era stata in controtendenza rispetto al dato nazionale, che aveva fatto registrare una flessione del -1,1%, nel 2021 il reddito medio nazionale è aumentato di ben il 4,5%, mentre quello polesani di appena lo 0,1%.



LA DIMINUZIONE

Non solo, ma nel territorio del comune di Rovigo il reddito imponibile è addirittura diminuito, visto che nel 2020 era stato di 22.539 e nel 2019 di 22.484, rispettivamente 89 e 34 euro in più rispetto al 2021. Uscendo dal valore dell'imponibile ed andando a vedere il reddito complessivo, quindi al lordo degli oneri deducibili, della no tax area e deduzioni per oneri di famiglia, il valore è ovviamente più alto. Il dato del reddito medio polesano è 20.394, oltre 3mila euro al di sotto della media regionale, pari a 23.610 euro, e oltre di 2mila in meno di quella nazionale, pari a 22.540. Solo al sud si hanno valori simili. Questo quanto si evince dalle analisi dei dati Irpef sull'anno d'imposta 2021, appena rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze. A livello nazionale, il numero totale dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dei redditi è circa 41,5 milioni, in leggero aumento rispetto all'anno precedente, mentre il reddito complessivo totale dichiarato, composto per circa l'83,2% da redditi da lavoro dipendente e da pensione, ammonta a oltre 912,4 miliardi di euro, 47 miliardi in più rispetto all'anno precedente, +5,5%, per un valore medio di 22.540 euro, in aumento del 4,5%. In Polesine i contribuenti sono 178.807, dei quali 94.593 lavoratori dipendenti, che guadagnano in media 20.218 euro, 69.532 pensionati, che percepiscono in media 17.324 euro, 1.677 lavoratori autonomi, che guadagnano mediamente 59759 euro e 5.924 titolari di ditte individuali, con un reddito medio di 24.389 euro. Ovviamente, si tratta di redditi dichiarati e di valori che si riferiscono ai singoli contribuenti e non si tratta, dunque, di reddito medio pro capite. Non solo, ma si tratta di medie e, come in tutte le medie, si appiattiscono le differenze interne. Per capire meglio cosa significhi questo, basti pensare che se il reddito medio in Polesine nel 2021 è stato pari a 19.433, ci sono stati ben 43.461 polesani che hanno dichiarato redditi medi per appena 4.754 e 986 che ne hanno guadagnati ben 202.509 medi a testa. Le differenze, poi, ci sono, e sostanziose, anche fra i singoli comuni.



IN PROVINCIA

Detto del capoluogo, con l'imponibile medio più alto, 22.450 euro, alle sue spalle si trovano Occhiobello con 21.579, Polesella con 21.290 e Pontecchio con 21.146. Tendenzialmente i redditi sono più bassi nel Delta. Sopra i 20mila euro, infatti, si trovano anche Castelmassa, Fratta, Melara e Fiesso, mentre Adria è la prima sotto i 20mila con 19.853. Badia è a 19.363 e stacca Lendinara che si ferma a 18.824. Ancora più sotto Rosolina, con 17.762 e Porto Viro con 17.565. Taglio di Po, con 16.488 è quintultimo a livello provinciale, davanti a Crespino con 16.265, Papozze con 16.059, Villanova Marchesana con 15.539, e, infine, Porto Tolle, fanalino di coda con appena 14.326. Per capire il livello di questo dato, basti pensare che in tutto il Veneto solo Velo Veronese con 14.150 e Zoppè di Cadore con 12.138 hanno un imponibile medio più basso in tutto il Veneto.