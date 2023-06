POLESELLA (ROVIGO) - Con l'anno scolastico termina il percorso lavorativo della professoressa Lucia Poletti, che negli anni di insegnamento si è sempre spesa con dedizione, passione e impegno nel preparare i propri alunni. Dopo un periodo di insegnamento all'Istituto Sacro Cuore di Rovigo, esperienza che ha sentito valida e formativa, ha operato nella scuola primaria, alternando sedi in basso e alto Polesine e un ciclo di tredici anni alla primaria di Polesella. Conseguita la laurea in Pedagogia, con tesi in Storia medievale e lavori di ricostruzione di un Estimo in latino antico del 1480 all'Accademia dei Concordi di Rovigo, la docente si è trasferita alla scuola secondaria di primo grado di Crespino, poi di Polesella, dove sta terminando la sua carriera. Sono stati anni in cui ha formato i suoi ragazzi dal punto di vista professionale e umano, cercando di appassionarli alla lingua italiana, storia e geografia, educazione civica, ma soprattutto ha cercato di seguirne e curarne l'aspetto comportamentale e della crescita, al fine di formare futuri cittadini preparati ed educati.

Negli anni, la docente ha assunto nei due ordini di scuola numerosi incarichi e ruoli, come insegnante fiduciaria e anche come collaboratrice del dirigente scolastico. Ha partecipato e lavorato per varie iniziative, progetti, concorsi, spettacoli, incontri con autori, eventi istituzionali in collaborazione con il Comune, accoglienza studenti per tirocinio universitario e docente tutor per insegnanti in anno di prova. Con i colleghi si è resa disponibile cercando di essere un supporto e un riferimento, per l'attività didattica e le esigenze degli alunni. Con i dirigenti scolastici con i quali ha operato, tra cui l'attuale Margherita Morello, con la vicepreside Vincenza Martinello e molti colleghi ha instaurato rapporti costruttivi di grande stima e fiducia, cercando sempre di favorire un clima sereno di lavoro e strutturato, come "team" docenti, la vera forza degli insegnanti.