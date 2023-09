ROVIGO - Aumentano le assunzioni negli uffici postali del Polesine. A Rovigo e provincia nei primi otto mesi del 2023, Poste ha stabilizzato con un contratto a tempo indeterminato sette persone che stanno lavorando come portalettere o consulenti finanziari negli uffici postali. Sempre in Polesine è prevista, per la parte restante del 2023, l'assunzione a tempo indeterminato part-time di altri sei portalettere che avevano già lavorato con contratti a termine.

In tutto il Veneto sono stati assunti nei primi otto mesi di quest'anno 136 tra portalettere, impiegati e consulenti, ed entro fine anno ci sarà l'ulteriore entrata in servizio (a tempo indeterminato part-time) di altri 104 postini. Il programma di politiche attive del lavoro, che riguarda circa 2.100 assunti in tutta Italia, è concordato con le organizzazioni sindacali, e contribuisce a realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale "2024 Sustain & Innovate", in particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del recapito che vede la trasformazione della figura del portalettere sempre più incentrata sul crescente mercato dei pacchi. Grazie a queste nuove assunzioni, «Poste Italiane continua a garantire una presenza costante e qualificata sul territorio, dimostrando concretamente la propria vicinanza alle comunità, al territorio e alle esigenze di tutti i cittadini».

Assunzioni a parte, l'azienda ricorda che anche i polesani possono richiedere on-line i dati dei rapporti intercorrenti con Poste Italiane per il 2022. I dati sono necessari per l'elaborazione dell'attestazione Isee che consente, qualora in possesso dei requisiti, di accedere alle agevolazioni riconosciute ai cittadini: si tratta di bonus asilo nido e per i libri scolastici, riduzione per la tariffa della mensa scolastica, riduzione delle tasse universitarie e borse di studio. Il documento è disponibile in tempo reale e per ottenerlo è sufficiente accedere con le proprie credenziali al sito poste.it nella sezione dedicata. La certificazione racchiude tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'Isee e relative ai prodotti finanziari intestati o cointestati al codice fiscale del cliente. Per supportare i cittadini nella richiesta della certificazione online, Poste ha realizzato un video tutorial (https://www.poste.it/video-tutorial-chatbot-isee.html). Inoltre, sui siti poste.it e postepay.it, i dati per la presentazione dell'attestazione Isee possono essere richiesti anche grazie all'assistente digitale.Le nuove modalità di accesso al servizio confermano il processo di digitalizzazione avviato. Oggi sui canali digitali offerti dall'azienda è possibile accedere ai servizi offerti in totale sicurezza. Tramite il sito internet www.poste.it, per esempio, i clienti registrati possono gestire il conto o il libretto di risparmio, sottoscrivere un buono fruttifero on line, richiedere la spedizione di un pacco, attivare il servizio "Seguimi" o acquistare prodotti filatelici.