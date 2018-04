Ruba l'estratto conto dalla cassetta della posta e preleva 2.500 euro

I dettagli nell'edizione di Rovigo de Il Gazzettino di sabato 7 aprile

POLESELLA - Ihanno denunciato in stato di libertà unaresidente nella provincia di Asti, già nota alle forze di polizia, per, portata a termine nel gennaio scorso.La donna infatti aveva sottratto dalladi una signora di Polesella una busta contenente unasulla quale, oltre agli altri dati personali, era riportato il numero di conto corrente. Utilizzando quel documento, la truffatrice si è presentata allochiedendo alla cassiera di prelevareLa titolare del conto, successivamente venuta a conoscenza dell’avvenuto prelievo fraudolento, ha presentatodi Polesella i quali hanno identificato la, nel frattempo arrestata per analoghi fatti portati a termine in