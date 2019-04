Assalto notturno al Postamat: porta forzata e cassa fatta saltare in aria /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO VIRO - Esplosione nella notte della vigilia di Pasqua nel cuore di, dove una banda di malviventi ha fatto saltare in aria ildi via Rossini. I ladri sono entrati in azione alle tre di notte forzando la porta di ingresso principale dell’edificio e facendo esplodere l’erogatore di banconote dall’interno. Sul posto, allertati dall’allarme, sono intervenuti i carabinieri di Porto Viro con una pattuglia.E’ impossibile quantificare l’entità del furto anche se si può ipotizzare che la somma rubata sia consistente. Nel pomeriggio del sabato, infatti, il postamat era stato caricato in previsione delle due giornate festive di Pasqua e Pasquetta ma allo stato attuale delle cose non è ancora calcolabile quanto sia stato prelevato dall’utenza prima del furto, quanto sia stato rubato e quale sia la somma rimasta all’interno dell’edificio. Gli inquirenti potranno far luce sull’accaduto con maggior chiarezza una volta che saranno disponibili i filmati della videosorveglianza a circuito chiuso.