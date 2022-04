Polesella. Addio a Doriana Previati la regina dei giocattoli. «Doriana è stata la negoziante dei nostri sogni di bambini»

POLESELLA (ROVIGO) - Si è spenta Doriana Previati, storica commerciante, aveva 95 anni e lascia la nipote Daniela con Enrico e Marco, la cognata Edda e i parenti. Dal 1950 al 1999 aveva gestito il suo negozio in via XXV Aprile (dove adesso c'è la caffetteria Non solo caffè) in cui vendeva giocattoli e articoli da regalo. La ricorda con affetto il sindaco Leonardo Raito: «Doriana è stata la negoziante dei nostri sogni di bambini. Quanti giocattoli acquistati nel suo negozio. Quanti palloni. Si risparmiavano i soldini delle mance per poter andare da Doriana a comperare un Lego, dei soldatini, delle pistole a pallini, un tango, un supertele, il ciambellone per l'estate al mare. Cara Doriana, che mito vivente sei stata per Polesella. Quanti ricordi, quanta gioia. Sono certo riposerai in pace. Hai realizzato tanti nostri sogni e ci hai regalato gioia». I funerali saranno celebrati oggi alle 10 nella Parrocchia di Polesella, partendo dalla Casa funeraria Ferrari.