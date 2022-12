ROVIGO - La riqualificazione del centro passa dal recupero degli spazi, sia pubblici che privati. Spazi, e in città ce ne sono molti, che per motivi diversi rappresentano dei vuoti: veri e propri buchi dove un tempo c'era la vita e ora c'è più nulla: vetrine buie, serrande abbassate, porte serrate. Uno degli esempi di questo tipo di vuoti da anni sotto gli occhi dei rodigini, è l'ex pub Macallan's. Il locale, affacciato su piazza Merlin, ma all'interno del perimetro di piazzetta Annonaria, è un lampante di come una attività possa rappresentare il fulcro di uno spazio cittadino: una volta chiuso, verso la fine del 2013, l'intera piazza Merlin ha smesso di essere frequentata. Se si somma poi lo smantellamento, a fine 2020, del chiosco con l'annessa edicola, il passo verso la desertificazione è stato brevissimo.

LE INIZIATIVE

Una luce in fondo al tunnel del nulla da qualche mese pare intravedersi, perché la piazza è stata reinserita nel circuito degli eventi che animano il centro: per esempio, a luglio la zona era stata allestita ad area bambini in occasione dei Giovedì in centro e in questo periodo prenatalizio un grande albero a ridosso della monumentale fontana è stato addobbato di luci. Non solo: c'è dell'altro in movimento. L'amministrazione sta rimettendo mano a un bando per dare al vecchio Macallan's una nuova vita. Il che potrebbe rappresentare l'antidoto contro la desertificazione. Le vicissitudini attraversate dal locale negli ultimi anni sono state numerose, ma assicura il sindaco Edoardo Gaffeo, «nelle prossime settimane gli uffici riprenderanno a lavorare sul bando, frenato nei mesi scorsi per questioni legate al personale, per arrivare ad assegnare lo spazio». Il locale, 160 metri quadrati di spazio disposti su due piani vincolati dalla Soprintendenza, fa parte degli spazi destinati ad attività commerciale, chiamati box, in cui è strutturata piazzetta Annonaria. Nel 2021 Palazzo Nodari aveva pubblicato una manifestazione d'interesse perché aveva ricevuto la richiesta di ottenerne la gestione da parte di un imprenditore. «Ma in risposta all'avviso del Comune - chiarisce Gaffeo - abbiamo ricevuto due proposte e a quel punto abbiamo dovuto intraprendere la strada del bando».

TENTATIVI A VUOTO

Bando che superata la battuta d'arresto, dovrebbe ripartire con il nuovo anno. Non è la prima volta che il Comune indice una gara per assegnare l'ex pub. Ci aveva provato, e non una sola volta, la precedente amministrazione Bergamin ma «le gare sono andate deserte - aggiunge il sindaco - perché nelle condizioni non era previsto uno storno degli investimenti necessari per rimettere in funzione il locale. Erano stati quantificati circa 80mila euro di lavori che tra l'altro, ora saranno aumentati» per effetto dei rincari.

Come detto, l'ex pub è la cerniera tra piazza Merlin e piazza Annonaria. E proprio quest'ultima è al centro di un mega progetto di rigenerazione urbana che coinvolge anche l'ex comando di Polizia locale di piazza Garibaldi affacciato sul Teatro Sociale e l'ex forno comunale adiacente la piazzetta, oltre all'ex caserma dei vigili del fuoco di via Donatoni. Palazzo Nodari ha ottenuto un finanziamento di 660mila euro dal bando Italia city branding della presidenza del Consiglio dei ministri per elaborare un progetto di recupero «che è pronto - conclude il sindaco - già nella versione esecutiva, in modo tale che se Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa del ministero dell'Economia che ha indetto il bando, dovesse reperire le risorse per finanziarne la realizzazione, noi saremmo pronti per partire con l'iter dei lavori. E a quanto sappiamo, Invitalia si sta muovendo per far arrivare le risorse dal Pnrr».