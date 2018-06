Bocciato in quarta superiore: 18enne si uccide lanciandosi sotto un treno

di Maria Elena Pattaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONTAGNANA - Ha deciso di togliersi la vita a Borgo Veneto poco distante da un passaggio a livello: adavanti a unin corsa è stato un ragazzo diche abitava a, a pocadistanza dal luogo della tragedia. Nessun messaggio di addio, nessun biglietto, nessun atteggiamento che lasciasse intuire i suoi propositi anche se da poche ore aveva saputo dellanell'istituto polesano che frequentava. La famiglia l’aveva salutato augurandogli buona giornata per lo stage nella farmacia del paese. Si trovava bene, ci andava volentieri. Ma non sabato: non vedendolo rientrare alla solita ora – verso le 13 – la madre si è preoccupata e ha iniziato a telefonare agli amici per capire dove fosse. Qualcuno la mattina lo aveva visto pedalare verso Saletto anziché raggiungere la farmacia, ma nessuno poteva immaginare che il ragazzo, che aveva appena finito il 4. anno dell’avesse deciso di togliersi la vita proprio il giorno in cui aveva saputo di essere stato