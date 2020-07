OCCHIOBELLO - Un altro negozio alza bandiera bianca econtinua il fuggi fuggi generale dall'Outlet di Occhiobello: Macron, celebre negozio d'abbigliamento sportivo, ha svuotato i locali e se ne è andato, lasciando poche e coraggiose attività superstiti vicino all'Eridania. Il marchio era arrivato nel novembre 2017 e all'inaugurazione in grande stile avevano partecipato anche i giocatori della Spal, all'epoca neopromossa in Serie A. Sembrano passato secoli, in realtà sono trascorsi appena due anni e mezzo: in questo lasso di tempo le chiusure dei negozi si sono susseguite, ora rimangono aperte pochissime realtà commerciali, tra queste Toys, ma anche qui gli scaffali si stanno lentamente svuotando. L'unico bar in vita batte pochi scontrini, i clienti si contano sulle dita di una mano.



DECOLLO INESISTENTE

A nulla è servito il paventato rilancio, nonostante il passaggio di mano ai misteriosi canadesi l'Outlet non è mai decollato. Il taglio del nastro di Outlet Village era avvenuto a Occhiobello nell'aprile 2017, dopo appena tre anni la parola fine sulla struttura: doveva essere il regno dello shopping, diventerà un centro polifunzionale per servizi sanitari. Un cambio di destinazione deciso dai privati, ma bocche cucite sull'avvio dei lavori, impossibile raggiungere al telefono i vertici della struttura per avere ulteriori informazioni. Sull'ennesima chiusura commerciale, nessun commento ufficiale arriva. Sull'Outlet, quindi, regna il silenzio. E, ora nell'indifferenza generale, pure Macron ha salutato tutti e ha abbassato la saracinesca. Per sempre. © RIPRODUZIONE RISERVATA