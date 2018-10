L'ex sindaco conquista la "Via della Seta", a 73 anni pedala per 1.316 km

di Paolo Romagnolo

ROVIGO. A poche settimane dall’impresa di Venerino Tosini, capace a 66 anni di nuotare senza sosta i 43 chilometri che separano l’isola di Montecristo dall’isola d’Elba, tocca alsalire alla ribalta grazie a un’impresa ciclistica fuori dall’ordinario.L’ex sindaco di Bosaro ed ex assessore provinciale “ha messo nel sacco”, come ama scrivere su Facebook dopo ogni follia a pedali, la massacrante “Silk Route”, randounée dilungo la vecchia “Via della seta” in Uzbekistan. Il tutto, compiuti a poche ore dalla partenza il 21 settembre dalla capitale Tashkent. Tosini, unico italiano tra i 22 partecipanti alla maratona ciclistica, ha completato la sua prova martedì mattina rimanendo abbondantemente sotto il tempo massimo di 90 ore. Ha pedalato con addosso una maglia azzurra con il tricolore sul petto ma nel corso della sua prova l’ha alternata con quella dell’amato Gruppo Ciclistico Bosaro Emic.Il proibitivo percorso l’ha portato ad attraversare le città di Jizzakh, Samarcanda, Nurata, Bukhara e molti altri paesi immersi nei desolati i paesaggi dellUna fatica ingigantita da un terribile dislivello complessivo di oltre novemila metri. L’inesauribile bosarese ha pedalato per oltre 300 chilometri al giorno, concedendosi pause massimo di sei ore.Una sfida massacrante. Poteva essere raccolta solo da chi nel corso dell’anno avesse già portato a termine altre importanti randounée del calendario internazionale: un iter in cui Tosini, solito pedalare circaè riuscit senza problemi. Basti pensare che a metà agosto “nel sacco” era finita la temibile Madrid-Gijon-Madrid: 1.200 chilometri nel cuore della Spagna coperti in circa 85 ore. Un’impresa che gli ha consentito anche di conquistare l’ambito brevetto “Randonnée Europe Challenge”, riservato solo ai pedalatori da record in grado di vincere le sfide più difficili (nel palmares di Tosini, tra le tante gare, anche la “1001MigliaItalia” di oltre 1600 chilometri e la mitica Londra-Edimburgo-Londra di 1480 chilometri).Il viaggio verso la leggenda di Tosini non finisce qui. La “Silk Route” garantisce il diritto di partecipare allaa regina indiscussa delle randounée con i suoi storici 1.250 chilometri in territorio francese. Il ciclista polesano l’ha già conclusa con successo nel 2015 ma sul prossimo traguardo nella capitale francese ha fissato anche l’epilogo della sua carriera ciclistica. Le primavere saranno ormai 74, i chilometri alle spalle molti ma molti di più.