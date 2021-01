Omicidio a Rovigo, trovati i coltelli. I vicini hanno aperto il garage con il piede di porco

ROVIGO - Sono stati ritrovati e sequestrati i coltelli utilizzati nel litigio tra moglie e marito che ha portato all'uccisione dell'uomo e poi al tentativo di suicidio da parte della donna, a Polesella (Rovigo).

La vittima si chiama Costantino Biscotto, 55 anni, ed era originario di Varese; faceva il rappresentante di prodotti alimentari per un'azienda che commercializza un marchio molto noto. I carabinieri hanno trovato il suo corpo senza vita ieri sera nell'ingresso della sala open space della sua abitazione, attorno alle ore 20.30.

L'ora esatta del decesso è ancora da stabilire. La compagna, Rosangela Dal Santo, 57 anni, nata a Rovigo, è stata trovata in garage nell'automobile, messa in moto e con i gas di scarico che stavano saturando l'ambiente.

I vicini di casa sono intervenuti, hanno aperto il garage con un piede di porco, insospettiti dal rumore prolungato del motore dell'auto, ed hanno chiamato i soccorsi. La donna è stata salvata e ricoverata in ospedale a Rovigo per intossicazione, ma non è in pericolo di vita. Al momento non è né in stato di arresto né in stato di fermo, perché gli inquirenti, che comunque indagano per omicidio, stanno ancora cercando di ricostruire la precisa dinamica dei fatti.

