Tenta il suicidio con il gas dopo aver ucciso il marito a coltellate

ROVIGO - Tragedia familiare questa sera - 26 gennaio - a Polesella dove i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in un'abitazione di via Mayer dove una donna ha tentato il suicidio collegando il tubo di scappamento dell'auto.



Da un controllo all'interno dell'abitazione è stato rinvenuto il corpo senza vita del marito. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe tentato di farla finita dopo avere ucciso il compagno colpendolo con numerose coltellate.

La dinamica



La tragedia è avvenuta verso le 20.30, in uno degli appartamenti di un edificio a due piani. Il fatto che stesse accadendo qualcosa di grave, tuttavia, non è sfuggito ai vicini della coppia che, infatti, hanno subito chiamato i carabinieri. I militari si sono precipitati pensando di dover intervenire per un caso, purtroppo abbastanza frequente, di lite in famiglia. Non appena arrivati, però, si sono trovati di fronte a qualcosa di peggio.

Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco e gli operatori del Suem, che hanno prestato le prime cure alla donna, che presentava un principio di intossicazione, mentre per quanto riguarda il compagno non è stato possibile altro che constatare il decesso. La causa, appunto, sembrerebbero essere ferite da arma da taglio, si presume inferte con un coltello, anche se nell'immediato l'arma non sembra sia stata trovata. Sul posto è subito accorso anche il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Francesco D'Abrosca.

Ultimo aggiornamento: 23:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA