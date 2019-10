Rapinatore sull'argine del Po: coltello in mano e via la borsa a due donne

di Francesco Campi

OCCHIOBELLO (ROVIGO) - È sbucato fuori all'improvviso con unin mano e il volto parzialmente coperto, facendosi consegnare ladalle donne scelte come vittima delle suesull'. Due colpi messi a segno, nell'arco di tre giorni e a distanza di pochi chilometri l'uno dall'altro, che non mancano di sollevare sconcerto e apprensione per le modalità con cui sono state commesse e per il luogo dove sono avvenute: entrambe sulla strada che corre a fianco del fiume. La prima rapina, nel tratto arginale di Occhiobello, risale al tardo pomeriggio di mercoledì 9 ottobre, quando un uomo, verosimilmente straniero, travisato e armato di un coltello di piccole dimensioni, si è presentato di fronte a una donna facendosi consegnare la sua borsa e fuggendo poi via. La seconda, invece, risale al primo pomeriggio di sabato scorso e ha avuto come teatro l'area golenale che si trova fra Castelnovo Bariano e Castelmassa, poco distante dalla fornace.