OCCHIOBELLO - Chiusura definitiva. L’Occhiobello Outlet Village non avrà un futuro, almeno per lo scopo con cui era stato pensato e costruito. Lo scorso 7 agosto la proprietà della struttura ha richiesto il concordato con riserva che di fatto metterà la parola fine al complesso commerciale del comune rivierasco, il quale dovrebbe però ripartire con un nuovo indirizzo. La procedura è stata pubblicata nel portale dei fallimenti del Tribunale di Rovigo, un atto che vede nominato come commissario Nicola Rizzo, mentre il giudice delegato è Elisa Romagnoli.

FALLIMENTO

Un progetto, quello dell’outlet, che dopo una storia burrascosa si avvia quindi verso il definitivo fallimento: una beffa per i pochi negozi che erano rimasti attivi al suo interno, tra cui un bar e una palestra che avevano aperto di recente, ancora in attesa di conoscere che ne sarà del proprio futuro. La struttura dovrebbe essere trasformata in una cittadella multi servizi ad indirizzo medico-sanitario, ma negli ultimi giorni è venuta a galla anche l’ipotesi di una casa di riposo per anziani. Di certezze ancora non ce ne sono, come conferma il sindaco di Occhiobello Sondra Coizzi: «Il Comune è al corrente delle procedure in atto. Ci aspettiamo dei risultati in breve tempo, affinché si possa poi partire con la nuova quanto auspicata fase di riqualificazione, questo concordato mette la parola fine al progetto dell’outlet». Ormai più di un anno fa Società Costruzioni Generali Italia srl e Occhiobello Outlet Village srl avevano formalizzato l’accordo di compravendita con la società canadese Dawn Asset Global Limited Ltd, con la nomina del nuovo amministratore Stephan Jedynak. Le cose però non sono migliorate, ed in un recente comunicato stampa la proprietà aveva ribadito il nuovo indirizzo: «Si è deciso da alcuni mesi di destinare il centro esistente ed i futuri interventi nelle aree di proprietà a centro servizi con varie destinazioni d’uso. L’azienda ha preso la decisione in totale autonomia. La proprietà ci tiene a ribadire che tutti gli interventi passati presenti e futuri sono frutto solo ed esclusivamente di investimenti privati».

