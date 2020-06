OCCHIOBELLO - Quel sorriso aveva conquistato tutti. Occhiobello piange la scomparsa del pizzaiolo Edwin Montesanto, morto a 40 anni per una malattia degenerativa contro lottava da tempo. Sposato, padre di due bambini, il 40enne ferrarese aveva lavorato per diversi anni alla pizzeria Il Pacero di via Del Commercio e poi aveva realizzato il suo sogno. Montesanto si era messo in proprio, inaugurando il locale “Mister Pizza”.

ATTIVITÀ DI SUCCESSO

Gli affari andavano bene, c’era un continuo via vai di gente. Immediato il successo, in pochi mesi sono arrivati clienti dai paesi limitrofi e dalla vicina provincia di Ferrara, solo per assaporare la pizza al taglio. All’improvviso, tra marzo e aprile, il pizzaiolo aveva dovuto cedere l’attività, dopo appena un anno. Qualcuno pensava ai primi effetti della crisi, durante l’emergenza Coronavirus. E invece era colpa di quella malattia, che se l’è portato via troppo presto.

IL RICORDO DEL SINDACO

Commossa, lo ricorda il sindaco Sondra Coizzi: «Andavo da cliente, era sempre gentile e professionale. La sua pizzeria aveva di recente cambiato gestione, era stata acquisita dagli stessi gestori del Pacero. L’ultima volta che sono andata a prendere la pizza, Edwin mi aveva informato che il locale stava cambiando gestione. Pensavo fosse colpa dell’emergenza Coronavirus, solo ora apprendo della scomparsa per motivi di salute, non ero a conoscenza della malattia. Lavorava anche per una pizzeria di Ferrara e aveva ideato un progetto solidale, una Scuola per pizzaioli rivolta ai ragazzi con la sindrome di Down. Era molto orgoglioso di quel progetto, me ne aveva parlato diverse volte. Ora che Edwin non c’è più, sono rimasta allibita e affranta».

RIAPERTURA SVANITA

Montesanto era legato da rapporti professionali a Marcello Cauduro, dell’azienda Grafica 1930 di Santa Maria Maddalena. «Ero un suo fornitore, avevamo stampato diecimila volantini. Mi aveva chiesto di tenerli qui, era interessato a riaprire l’attività da un’altra parte, ma mantenendo lo stesso nome. Mi rimane un ottimo ricordo, sia dal punto di vista professionale che umano. Edwin aveva un bel modo di fare, trasmetteva i valori di una volta, sempre più rari al giorno d’oggi. Da giovani ci incrociavamo nelle compagnie tra Santa Maria Maddalena e Ferrara. Per tanti anni ha lavorato qui in paese, alla pizzeria “Il Pacero”. Poi ci siamo ritrovati quando ha preso in gestione il “Mister Pizza”, rilevando l’attività dalla precedente gestione di “Il Gufetto”. Non conoscevo la moglie, ma voglio porgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia».

CORDOGLIO DIFFUSO

Centinaia i messaggi apparsi sui social. Montesanto era un mago della pizza, aveva partecipato a importanti manifestazioni nazionali e si era aggiudicato il titolo di “Pizza acrobatica”. Era conosciuto anche in Sicilia.

La sua improvvisa scomparsa ha destato grande cordoglio. Gli amici del “Pizziamoci” di Vigarano Mainarda (Ferrara) lo ricordano con queste affettuose parole: «Abbiamo avuto l’onore e il privilegio di esserti amici e colleghi. Guardaci dall’alto Edwin Montesanto. Rimarrai sempre nei nostri cuori». Stefania Benatti è stata la prima a dare l’annuncio ai compaesani della triste notizia: «Penso sia doveroso stringerci per la prematura scomparsa di Edwin Montesanto, ragazzo e imprenditore pizzaiolo della pizzeria Mister Pizza di via Roma a Occhiobello. Vorrei ricordarlo insieme a tutti gli amici della piazza, per la sua preziosa professionalità, per la disponibilità e per la grande passione che ci ha regalato attraverso il suo lavoro. Un abbraccio sino al cielo per te, e uno pieno di calore e sostegno sulla terra per la tua famiglia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA