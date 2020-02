COSTA DI ROVIGO - Avrebbe compiuto 35 anni il prossimo 21 marzo. Hermes Destefani, residente a Costa di Rovigo, si è spento all’Ospedale del capoluogo dopo breve malattia, a poche settimane dal ricovero. Lascia la mamma Ivana e il papà Giovanni, la fidanzata Pamela, il fratello Boris insieme alla cognata Jenny e al nipote Thomas.

Nell’ultimo anno, Destefani aveva lavorato come collaboratore scolastico, continuando a studiare, specializzandosi e ottenendo le patenti Cad - Cam per operatori e programmatori di macchine a controllo numerico. Amante della musica, Hermes sapeva suonare diversi strumenti ed era particolarmente appassionato di giochi da tavolo. È stato proprio questo hobby, tre anni fa, a marzo, a regalargli l’incontro con Pamela, divenuta, poco dopo, la sua fidanzata. Si sono conosciuti a “La Rosa d20”, una associazione ludica con sede a Rovigo che raduna amanti dei giochi da tavolo.



PASSIONE E HOBBY

«Era una persona molto intelligente e curiosa. Se non conosceva una cosa, si informava con attenzione e scrupolo, sensa mai risparmiarsi - racconta la fidanzata Pamela. - Era il punto di riferimento per tutti. Sapeva sempre trovare la soluzione a qualsiasi cosa». La stessa associazione, sulla pagina Facebook, lo ha voluto ricordare con un messaggio di cordoglio e una foto mentre gioca e, contattati, i ragazzi de “La Rosa d20” di Rovigo hanno ribadito di volersi “stringere nel cordoglio in memoria di Hermes Destefani, amico e socio fondatore. La sua ironia impareggiabile, le lunghe chiacchierate fino a tardi mancheranno a tutti, ma ne conserveremo gelosamente il ricordo. Continueremo il nostro progetto anche in suo nome”.

Oltre alla passione, quindi, i giochi avevano regalato a Hermes l’amore e tanti amici, oggi attoniti di fronte a tanto improvviso dolore e a una mancanza incolmabile che lascia senza parole. La stessa tristezza provata dai concittadini di Costa di Rovigo, sotto shock per il grave lutto che lì ha colpiti in questi giorni.



PAESE IN LUTTO

«È sempre una grande tristezza quando una comunità perde un figlio troppo presto. - ha detto Cristiano Villa, vice sindaco del Comune di Costa - La notizia ci ha colto di sorpresa e lasciati anche senza parole. Siamo vicini alla famiglia in questo momento difficile e amaro. Hermes era un ragazzo ben voluto da tutti».

I funerali si svolgeranno oggi, alle 16.30 a Costa , ma si celebreranno in forma strettamente privata a causa dalle ordinanze emanate in questi giorni dal Ministero della Salute e dalla Regione Veneto per contrastare il Coronavirus.

Tra le disposizioni, infatti, è previsto che ai riti funebri partecipino solo i parenti i più stretti per evitare luoghi affollati dove possa verificarsi la diffusione del Covid-19. Un addio in forma privata che tuttavia non scalfirà il tanto affetto e la stima di tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere il giovane Hermes Destefani. © RIPRODUZIONE RISERVATA