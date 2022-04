LOREO - Loreo, l'antica capitale del Delta si trasforma oggi e domani in capitale mondiale della pesca. Parterre delle grandi occasioni, sulle note di Rondò veneziano, con i figuranti dell'Allegra Compagnia vestiti da nobili veneziani, mentre un sandalo solcava le acque del vicino Naviglio, in piazza Municipio, per la cerimonia di apertura della 5° edizione del Campionato mondiale per club di pesca a Feeder. 43 team di 23 nazioni si sfideranno a colpi di lenza e di catture, nelle acque del Canalbianco, Fronte Chiatte. Ha dato forfait la Moldavia. A fare gli onori di casa il sindaco Moreno Gasparini. Con lui il prefetto Clemente Di Nuzzo, l'assessore regionale Cristiano Corazzari, il vice questore Domenico Chirico, i comandanti provinciali della Guardia di Finanza Antonio Morelli e dei Carabinieri, Emilio Mazza. Ancora, l'assessore loredano allo sport Andrea Marangon, il presidente di Pro Loco Loreo, Diego Siviero, il sindaco di Porto Tolle e consigliere provinciale Roberto Pizzoli. Era presente il sindaco di Adria, Omar Barbierato, dal momento un campo di gara è stato allestito nella comunità del Groto, in località Piantamelon. La cerimonia è stata presentata dal consigliere federale Massimo Rossi, in compagnia di Antonio Fusconi, responsabile Settore Pesca di superficie, e di Barbara Durante, segretario generale.

«Grazie alla Federazione - ha esordito Gasparini - per aver creduto in Loreo. Per la nostra comunità è una vetrina internazionale. Nel nostro Delta, scrigno di biodiversità, grazie alla pesca, si può creare un nuovo indotto, una nuova tipologia di turismo che non sia legato solo alla balneazione». «Vi invito a visitare il Parco - gli ha fatto eco il collega Barbierato - un territorio ricco di natura e cultura». «Nel Veneto - ha ribadito Corazzari - la pesca sportiva ha un ruolo importante: si prende cura dei corsi d'acqua e della gestione delle risorse idriche». «Questa manifestazione - ha concluso il Prefetto, parlando anche di salvaguardia dell'ecosistema - è una importante occasione per far conoscere le eccellenze».