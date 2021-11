Dal Ministero un milione di euro per mettere in sicurezza i ponti e rifare le strade

ADRIA - «È ai nastri di partenza la messa in sicurezza dei ponti e l’asfaltatura di via Malfatti». Lo annuncia l’assessore ai lavori pubblici Marco Terrentin. «È arrivato dal Ministero dell’interno - dice il referente di giunta - il milione di euro destinato alla sistemazione delle infrastrutture presenti nel territorio comunale. Siamo riusciti ad attingere alle risorse statali, dopo aver partecipato ad un bando, previsto dalla legge 145/2018. Nel giro dei prossimi quindici mesi, affideremo i lavori». Con il progetto alla mano, l’esecutivo di palazzo Tassoni definirà il grado di priorità degli interventi sulle infrastrutture, con particolare attenzione ai manufatti sul Canal Bianco.



VERIFICHE E PIANIFICAZIONE



L’operazione dovrebbe in particolare assicurare nuova vita a ponte Gigli e a ponte Canareggio. «Con il milione del dicastero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze - prosegue Terrentin - sistemeremo alcune delle duecento infrastrutture presenti nel nostro territorio». Si dovrebbe iniziare da ponte Beniamino Gigli, struttura inaugurata nel 1982 per unire le due sponde del Canalbianco; successivamente si interverrà sul manufatto che si trova lungo via Leonardo da Vinci, nel quartiere Canareggio. Saranno per sistemate anche varie infrastrutture collocate nelle frazioni.

Gli interventi che si andranno a concretizzare si inseriscono per il referente di giunta in un’ampia programmazione del comparto dei Lavori pubblici di cui è titolare. «Programmazione - spiega Terrentin - che è stata preceduta da un censimento di tutti gli attraversamenti presenti nel nostro territorio. Il lavoro ci ha permesso di mettere a punto una ‘scaletta’ degli interventi, sia nel centro cittadino che nelle frazioni».



SUCCESSIVI INTERVENTI



Le verifiche statiche su tutti i ponti ed i manufatti stradali di pertinenza del Comune di Adria, propedeutiche all’eventuale esecuzione di successivi interventi di messa in sicurezza, al fine di garantire la pubblica incolumità, erano state affidate alla ditta Elletipi di Ferrara. Si tratta delle stessa azienda che aveva effettuato le prove di carico su ponte Bettola.

L’operazione messa in sicurezza dei ponti era partita invece ancora nell’agosto del 2018, dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi di Genova. Mentre la notizia degli interventi di diffonde in città, molti stanno chiedendo al Comune di agire, se possibile, anche su ponte San Pietro, passerella ad altro rischio per il transito pedonale, essendo priva di marciapiedi.



ASFALTATURE



«Sempre a proposito di opere pubbliche - conclude Marco Terrentin - in questi giorni abbiamo affidato altri lavori di

asfaltatura, per un importo di circa 100mila euro, attingendo a fondi comunali. Gli interventi, previsti in via Malfatti, saranno effettuati dalla ditta Euganea Costruzioni Generali di Este (Pd). L’operazione ci consentirà di migliorare il manto stradale e quindi la viabilità».



