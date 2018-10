Strade intasate: stop ai mezzi pesanti sulle riviere

di Federico Rossi

BADIA POLESINE - Il sindaco Giovanni Rossi sembra intenzionato ad attuare un giro di vite contro il traffico pesante sulle riviere. Stop alla tolleranza, mentre si fa largo la prospettiva di un divieto senza se e senza ma per i mezzi e i veicoli commerciali di grossa taglia che transitano quotidianamente lungo il centro cittadino.VIABILITÀ INTASATAUna decisione maturata di recente, ma che lo stesso sindaco conferma, lasciando intendere che si va verso una soluzione drastica. «Sono per il divieto assoluto ai camion che attraversano la riviera annuncia il primo cittadino Ho preso questa decisione e credo che la attueremo con un'apposita ordinanza. Certo, salvo autorizzati e casi particolari si potrà passare, ma la regola sarà quella del divieto».Il sindaco Rossi evidenzia la segnaletica già in essere, definita quando era assessore nella giunta Fantato. Il percorso all'epoca si era rivelato lungo e complesso, ma nonostante tutto si era comunque riusciti a introdurre lo stop ai camion, lasciando spazio per il solo carico-scarico.DIVIETO SNOBBATOL'amministrazione aveva optato per l'interdizione al traffico dei veicoli commerciali con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. Una scelta suggerita dall'apertura della Valdastico e l'arrivo della nuova segnaletica. Tuttavia le le cose col tempo sembrano essere via via peggiorate. Il rispetto della viabilità è scemato e adesso - ora come allora - l'obiettivo è spronare i mezzi pesanti a sfruttare la nuova bretella autostradale.«Sono stati spesi dei soldi per realizzare questa opera argomenta Rossi esiste una viabilità alternativa alla riviera Adigetto; capirei se non ci fosse un altro percorso, ma c'è. E si deve utilizzare».ALLARME INQUINAMENTOA spingere ulteriormente il sindaco su questa posizione ci sono poi le possibili ripercussioni a livello di inquinamento atmosferico e acustico, la volontà di snellire il traffico in coincidenza degli impianti semaforici e la tutela dei ponti, dato che i mezzi pesanti che tagliano per il centro di Badia Polesine sono giocoforza costretti ad attraversare le rampe.Sarebbe dunque questa la scelta maturata dopo lo studio annunciato alcune settimane fa per provare a contrastare il transito dei veicoli che sfruttano la riviera Adigetto per attraversare il cuore della città e raggiungere aziende locali o arrivare nel Padovano.I CONTROLLICon l'arrivo del nuovo comandante della Polizia locale Stefania Lazzaretto si stava pensando a una soluzione che completasse il divieto già imposto alcuni anni fa per decongestionare il centro cittadino dai camion e dai mezzi commerciali, ma era stato lo stesso sindaco a smorzare gli entusiasmi e a far capire che non sarebbe stato facile stendere una mappa della viabilità capace di soddisfare tutte le parti in causa.