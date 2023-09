Rovigo. Minaccia l'ex compagna con un bastone, i vigili sentono le urla e fermano il 60enne

ROVIGO - La polizia locale di Rovigo ha bloccato un uomo di 60 anni che minacciava una donna armato di un bastone in una strada alla periferia della città.

La pattuglia in servizio ha sentito alcune grida e si è recata sul posto, dove ha trovato due persone in strada, con l'uomo che minacciava verbalmente e fisicamente l'ex compagna brandendo il bastone. Gli agenti sono intervenuti per tutelare l'incolumità della donna, evitando che la situazione degenerasse, e nel giro di pochi minuti sono sopraggiunte un'altra pattuglia della polizia locale e tre volanti della Questura, allertata dai vicini. Entrambi sono stati accompagnati al comando della polizia locale per gli accertamenti del caso. L'aggressore è stato denunciato per minacce aggravate.