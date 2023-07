Valdagno. Trovano in strada una donna ferita alla testa e un uomo che la minaccia e scappa: arrestato per lesioni aggravate

VALDAGNO (VICENZA) - Un uomo è stato messo agli arresti domiciliari per aver picchiato e ferito la propiria compagna. L'arresto è stato eseguito sabato scorso, 15 luglio, ma il fatto risale al sabato precedente, 8 luglio. I carabinieri erano intervenuti in Via Regina Margherita a Valdagno a seguito di un litigio in strada della coppia e avevano trovato la donna scalza e con evidenti ferite alla testa e l'uomo, sul lato opposto della via, intento a minacciarla, per poi darsi precipitosamente alla fuga.

La donna ha così riferito che si trattasse del suo compagno e che questi l’aveva picchiata. La vittima, per via delle ferite riportate, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Valdagno e, successivamente, ricoverata presso l’ospedale di Arzignano in prognosi riservata.

Il compagno, dopo qualche ora dall’accaduto, è arrivato all’ospedale di Valdagno per vedere la sua ragazza ed è stato identificato dai miliari. Nell’occasione, ha giustificato la sua presenza dicendo di voler parlare con la sua compagna con cui aveva avuto una discussione per motivi di gelosia, ma è stato persuaso a desistere dall'intento.

Tuttavia, non rassegnatosi, il compagno ha raggiunto successivamente anche l’ospedale di Arzignano.

Anche qui però sono intervenuti i carabinieri e si è allontanato. L'uomo ha mantenuto il suo stato di agitazione per tutta la giornata, tanto che è stato arrestato per il reato di resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni aggravate ai danni dei militari intervenuti in un bar nel comune di Trissino (VI) dove l'uomo, in evidente stato di alterazione alcoolica, stava disturbando i clienti.

Il Pm di Vicenza, valutata la gravità dei fatti, ha così richiesto al Gip l’applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari dell’indagato, che ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria.