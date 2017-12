ROVIGO - In bicicletta lungo la ciclabile Baden Powell, molestava le donne che facevano jogging o passeggiavano, avvicinandosi e palpeggiandole. Un ragazzo di 25 anni, del Kosovo, regolare sul territorio italiano, residente in città, con un lavoro, è stato denunciato per violenza sessuale.



Per individuarlo dopo una serie di episodi e di denunce, sono state due donne appartenenti ai Carabinieri e alla Polizia, che in borghese hanno più volte percorso la pista per giorni per coglierlo in flagrante, aiutate anche da una donna che per due volte aveva subito la sgradita "attenzione" del giovane e che in entrambe le occasioni aveva denunciato gli episodi. L'uomo è stato denunciato alla Procura e il sostituto Monica Bombana ha ordinato la perquisizione domiciliare dell'uomo e il sequestro di due biciclette e degli abiti descritti dalle vittime.

