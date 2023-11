Adria. Mal di testa dopo la serata con le amiche, parrucchiera cade a terra e muore

ADRIA - Una serata con le amiche del cuore si trasforma in tragedia. Adria Shopping e il mondo dell'artigianato locale piangono la scomparsa di Gianna Bettinelli, che si spenta all'età di 59 anni per un malore improvviso che l'ha colpita nella tarda serata di giovedì.

La donna era uscita con alcune amiche per trascorrere un giovedì sera diverso dal solito in un locale cittadino.

Al momento del rientro a casa, abitava alle Case Rosse di via Chieppara, è stata colta da malore. Al suo fianco in quel momento una delle sue migliori amiche, Adriana. Dai primi riscontri la sua morte sarebbe stata causata da un ictus, preceduto da un fortissimo mal di testa. La donna, che lascia l'anziana madre, sarebbe caduta a terra. Inutile anche il successivo ricovero in ospedale, al Pronto Soccorso del Santa Maria Regina degli Angeli di Adria. Per lei non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi disperati del personale medico ed infermieristico di rianimarla. Sarà però l'autopsia a far luce sulle cause del decesso.



SOCCORSI INUTILI

La data dei funerali sarà fissata presumibilmente all'inizio della prossima settimana. Parrucchiera con attività in via Bocchi, Bettinelli faceva parte del direttivo dimissionario di Adria Shopping, composto dalla presidente Isabella Marin, da Simone Zennaro, Laura Farinelli e Fiorella Caldin, attualmente in carica solo per l'ordinaria amministrazione dopo che un primo tentativo di nuove elezioni, per il rinnovo delle cariche sociali, per mancanza di candidature, è andato a vuoto. Una nuova assemblea, per l'approvazione del bilancio 2023, dovrebbe essere convocata a gennaio. Molteplici le attestazioni di cordoglio sui social in queste ultime ore, non appena si è sparsa la notizia della sua morte. Barbara Biasioli, ex vicepresidente di Adria Shopping la ricorda così. «Gianna era una persona solare, mai una parola fuori posto, sempre pacata e propositiva. È davvero una grande tragedia. Nulla, faceva presagire quello che è accaduto. Sono ancora incredula». «Ti è rimasta quella voglia di ballare accompagnata dalla mia voce. Ti ricorderò nella prossima serata e ti farò ballare. Ciao Gianna», il ricordo affidato a Daniele Lucchiari, in arte Il Menestrello, uno dei vocalist più apprezzati del panorama regionale. «Ora vi state abbracciando di nuovo - ha scritto invece Sabrina Guarnieri, titolare del Il Pozzo dei desideri - ed eri sempre tranquilla, serena e sorridente», riferendosi all'ultimo post visibile della 59enne cui era ritratta, sorridente, accanto al padre a cui era molto legata.