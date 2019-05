​Madonnari, la città e i devoti pronti per l'appuntamento

di Guido Fraccon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA - Conto alla rovescia per la prima edizione del concorso d'arte madonnara Città di Adria. L'iniziativa, in programma domenica prossima, dalle 9 alle 17.30 è organizzata dal Comitato Madonnari di Adria, in collaborazione con il centro commerciale Il Porto, Adria Shopping, Banca Adria Colli Euganei, con il patrocinio del Comune. È stata ufficializzata al centro della grande distribuzione di piazzale Rovigno. A fare gli onori di casa la direttrice Francesca Pavani. Al suo fianco l'ex direttore Riccardo...