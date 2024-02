ROVIGO - È arrivato a brandire un'accetta contro una coppia, ferendo sia l'uomo che la donna. Ferite lievi, fortunatamente, perché l'intento era di minacciare più che di fare veramente male, anche perché se avesse vibrato fendenti con l'arma che aveva in mano avrebbe potuto provocare lesioni anche mortali. Il motivo scatenante di un simile gesto? Pessimi rapporti di vicinato all'interno di un condominio in città. L'episodio risale alla vigilia di Natale e giovedì all'uomo, un nigeriano sulla cinquantina, denunciato per le ipotesi di reato di atti persecutori e lesioni personali aggravate, la Squadra mobile ha notificato e dato esecuzione all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ha stabilito nei suoi confronti la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai vicini, con contestuale obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria oltre al divieto di dimora nel comune di Rovigo. Già lo scorso 16 gennaio, a carico dell'uomo il questore Giovanni Battista Scali aveva emesso un avviso orale, sostanzialmente un monito a rigare dritto.

FATTO GRAVE

Ma il fatto era troppo grave e concreto il rischio che la sua rabbia potesse esplodere nuovamente, che la Procura ha poi chiesto l'emissione di misure cautelari. Sulla vicenda ha svolto un'approfondita attività investigativa proprio la Mobile, accorsa nel condominio teatro dell'aggressione nell'immediatezza dei fatti, il 24 dicembre scorso, ricostruendo una serie di episodi nei quali l'indagato avrebbe tenuto comportamenti intimidatori e violenti nei confronti della coppia, con i quali era in disaccordo per questioni legate alla proprietà. Episodi dovuti a rapporti sempre più logori e litigi sempre più accesi e frequenti, culminati poi nella terrorizzante aggressione con l'accetta da lavoro. Ora l'uomo non potrà in alcun modo avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai vicini, dai quali dovrà sempre mantenere una distanza di almeno 500 metri e in base al divieto di dimora non potrà più risiedere nella sua casa nel condominio di Rovigo.