Le lastre di un tetto rischiano di cadere dal settimo piano

di Roberta Paulon

ROVIGO - Una giornata ventosa e la copertura di un condominio in corso del Popolo ha vacillato. Due squadre dei vigili del fuoco hanno così raggiunto il condominio all'altezza del civico 268, sopra il supermercato Orva, intorno alle 10.30, con qualche disagio per il traffico che comunque è stato subito gestito dai vigili urbani.I cavi bianchi delle antenne penzolavano fino a toccare i terrazzi degli appartamenti i e vigili del fuoco sono saliti con l'autoscala per un sopralluogo sulla copertura, interamente costituita di fibrocemento. L'obiettivo era la messa in sicurezza, soprattutto per scongiurare il rischio che una lastra potesse distaccarsi e crollare nel vuoto per sette piani finendo su un marciapiede frequentatissimo vista la presenza di un supermercato, cosa che per fortuna non si era ancora verificata...